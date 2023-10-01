Одягла стару сукню: королева Іспанії Летиція повторила один із своїх улюблених образів

Дружина іспанського короля Філіпа VI вкотре показала свою ощадливість.
Королева Іспанії Летиція знову зачарувала нас своїм приголомшливим почуттям стилю, коли з'явилася в Малазі, що на півдні Іспанії.
Її Величність взяла участь у другій Міжнародній конференції, присвяченій торгівлі людьми та брала участь в обговоренні стратегій щодо викорінення цього злочину.
Для заходу 51-річна Летиція обрала цікаву трикотажну плісовану сукню від одного зі своїх улюблених брендів Boss, яка у колекції у неї від 2017 року, тому вона періодично в ній з'являється на публіці. Сукня двокольорова, плісована, довжини міді.
Доповнила вбрання вона лише сережками з великими перлинами та чорними лакованими слінгбеками від Massimo Dutti.
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