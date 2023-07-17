Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Одягла сукню без білизни: принцеса Марія-Олімпія з'явилася на Вімблдоні

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
Перегляди
1432
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Одягла сукню без білизни: принцеса Марія-Олімпія з'явилася на Вімблдоні

Принцеса Марія-Олімпія / Фото: Getty Images

Грецька принцеса Марія-Олімпія була зазнімкована фотографами на Вімблдоні.

26-річну принцесу у шовковій синій сукні на тонких бретельках від Ralph Lauren та золотих туфлях на підборах заскочили фотографи під час чемпіонату Вімблдону у Всеанглійському клубі лаун-тенісу та крокету в Лондоні.

Образ принцеси доповнювала коричнево-бежева сумка на короткій ручці та білосніжний светр із м'якої пряжі, який Марія-Олімпія пов'язала навколо шиї. Дівчина розчесала своє біляве волосся за проділом, зробила виразний макіяж очей і підкреслила губи рожевим блиском. У вухах вона мала золоті сережки.

Принцеса Марія-Олімпія / © Getty Images
Принцеса Марія-Олімпія / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми показували фото сімейства Уельських, які практично у повному складі відвідали тенісний чемпіонат. 41-річна принцеса Кетрін вразила публіку гарною зеленою сукнею.

Принц і принцеса Уельські на Вімблдоні з сином принцом Джорджем та дочкою принцесою Шарлоттою / © Associated Press
Принц і принцеса Уельські на Вімблдоні з сином принцом Джорджем та дочкою принцесою Шарлоттою / Фото: Associated Press

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1432
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація