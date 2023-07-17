Одягла сукню без білизни: принцеса Марія-Олімпія з'явилася на Вімблдоні

26-річну принцесу у шовковій синій сукні на тонких бретельках від Ralph Lauren та золотих туфлях на підборах заскочили фотографи під час чемпіонату Вімблдону у Всеанглійському клубі лаун-тенісу та крокету в Лондоні.

Образ принцеси доповнювала коричнево-бежева сумка на короткій ручці та білосніжний светр із м'якої пряжі, який Марія-Олімпія пов'язала навколо шиї. Дівчина розчесала своє біляве волосся за проділом, зробила виразний макіяж очей і підкреслила губи рожевим блиском. У вухах вона мала золоті сережки.

Принцеса Марія-Олімпія / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми показували фото сімейства Уельських, які практично у повному складі відвідали тенісний чемпіонат. 41-річна принцеса Кетрін вразила публіку гарною зеленою сукнею.

Принц і принцеса Уельські на Вімблдоні з сином принцом Джорджем та дочкою принцесою Шарлоттою / Фото: Associated Press

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