Одягла сукню дочки і забула про манікюр: Керол Міддлтон з'явилася на королівських кінних перегонах

Одягла сукню дочки і забула про манікюр: Керол Міддлтон з'явилася на королівських кінних перегонах

Королівські кінні перегони Royal Ascot вчора відвідали батьки герцогині Кембриджської Кетрін – Керол та Майкл Міддлтони. Мама герцогині справила враження своїм вбранням і виявилося, що сукня, яка була на ній, належить її дочці.

Минулого року герцогиня Кембриджська одягала цю рожеву сукню-сорочку від бренду ME+EM, вартістю 450 фунтів на зустріч із 5-річною дівчинкою на ім'я Міла Снеддон у Голірудському палаці. Міла тоді боролася з лейкемією, а ще стала однією з героїнь проєкту Hold Still, який курирувала герцогиня Кетрін.

Герцогиня Кембриджська та Міла Снеддон / Фото: Getty Images

Тепер у цій самій сукні з'явилася на публіці 67-річна Керол Міддлтон. Жінка доповнила її чорним прозорим капелюхом, чорним клатчем та золотими сережками-підвісками з перлинами.

Образ красивий і сукня на Керол сидить непогано, хоча, можливо, це просто така сама сукня, як у Кейт, але її власна. А ось манікюр Керол Міддлтон з якоїсь невідомої нам причини собі не зробила.

Керол Міддлтон / Фото: Getty Images

Манікюр Керол Міддлтон / Фото: Getty Images

Нагадаємо, Керол Міддлтон — бізнесвумен, її компанія Party Pieces займається організацією свят і була заснована 1987 року. Сьогодні це сімейна справа, яка приносить сім'ї Міддлтонів непоганий дохід.

Керол та Майкл Міддлтони / Фото: Getty Images

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