Одягла сукню матері: принцеса Алексія у червоному луку з'явилася на відкритті парламенту

Принцеса Алексія вчора разом з батьками – королем Віллемом-Олександром та королевою Максимою, а також старшою сестрою принцесою Катаріною-Амалією відвідала відкриття державного парламенту, де Його Величність король озвучив плани політики нового уряду та бюджету на наступний рік.

Принцеса Алексія одягла червону сукню з V-подібним декольте та плісованим подолом з гардеробу її матері королеви Максими, в руках у неї був клатч VBH Luxury (також мамин), взула дівчина босоніжки зі світлої шкіри Gianvito Rossi і була у шкіряних рукавичках.

Принцеса Алексія / Фото: Getty Images

Алексія розпустила волосся, а їхню частину зібрала позаду шпилькою. Принцеса на шиї мала намисто з підвіскою Smile з 18-каратного жовтого золота від Rosa de la Cruz London і квіткові золоті сережки у вухах. Макіяж на її обличчі був у натуральних відтінках.

Ми також показували вам, який незвичайний аутфіт обрала для цього виходу королева Максима.

Нідерландська королівська родина / Фото: Getty Images

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