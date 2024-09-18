Одягла сукню матері: принцеса Алексія у червоному луку з'явилася на відкритті парламенту

19-річна нідерландська принцеса обрала яскравий аутфіт для сімейного виходу.
Принцеса Алексія вчора разом з батьками – королем Віллемом-Олександром та королевою Максимою, а також старшою сестрою принцесою Катаріною-Амалією відвідала відкриття державного парламенту, де Його Величність король озвучив плани політики нового уряду та бюджету на наступний рік.
Принцеса Алексія одягла червону сукню з V-подібним декольте та плісованим подолом з гардеробу її матері королеви Максими, в руках у неї був клатч VBH Luxury (також мамин), взула дівчина босоніжки зі світлої шкіри Gianvito Rossi і була у шкіряних рукавичках.
Алексія розпустила волосся, а їхню частину зібрала позаду шпилькою. Принцеса на шиї мала намисто з підвіскою Smile з 18-каратного жовтого золота від Rosa de la Cruz London і квіткові золоті сережки у вухах. Макіяж на її обличчі був у натуральних відтінках.
Ми також показували вам, який незвичайний аутфіт обрала для цього виходу королева Максима.
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