Одягла сукню незвичайного бренду: дружина Бориса Джонсона з'явилася в новому образі

Дружина прем'єра обрала сукню з цікавим кроєм і красивим малюнком на тканині.

Вчора лідери "Великої сімки" зустрілися з королевою Великої Британії на вечірньому заході. Для вечері гості знову переодяглися в нові вбрання і дружина прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона змінила свою ніжно-рожеву сукню від Roksanda на ефектне вбрання від бренду з дуже незвичайною назвою The Vampire's Wife (дружина вампіра).

Керрі Джонсон / Getty Images

Сукня була довжини міді та зі строкатим квітковим принтом. Поєднала його Керрі Джонсон із жовтою сумкою від Gucci і слінгбеками Prada.

Керрі Джонсон і Борис Джонсон / Associated Press

Взяла Керрі це вбрання в оренду, як попереднє чи свою весільну сукню, поки що не відомо, але ціна схожої сукні на офіційному сайті становить 1075 фунтів стерлінгів (це близько 1516 доларів).

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