Одягла сукню свекрухи: королева Летиція прийшла на прийом у вбранні, яке носила 45 років тому королева Софія

Іспанська королева Летиція часто одягає на світські виходи дуже гарне вбрання, а вчора ми побачили на ній сукню, в якій виходила світ її свекруха – королева Софія – мама короля Філіпа VI.

Летиція та Філіп відвідали урочистий прийом у Королівському палаці в Мадриді, організований для дипломатичного корпусу. Вбрання, в якому Її Величність з'явилася на заході складалося з білого топу з прозорими рукавами та квітковою вишивкою, а також смарагдової максіспідниці з червоно-білим смугастим поясом на талії.

Королева Летиція / Getty Images

Це ж вбрання 45 років тому одягала на публічний захід її свекруха – королева Софія. Це було під час державного візиту іспанських монархів до Німеччини 1977 року. На знімку обличчя королеви Софії не видно, але очевидно, що це вона, поряд перебуває її чоловік король Хуан Карлос I. Той самий, котрий загруз у корупційному скандалі і зараз навіть, здається, не живе в Іспанії.

Королева Софія, Німеччина 1977 рік / Getty Images

А ось королева Софія, якій зараз 83 роки, все ще виконує свої королівські обов'язки, і досить часто з'являється на публіці. До слова, її невістка королева Летиція не вперше була помічена сукнях свекрухи.

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