Одягла сукню в горох і красиві сережки: королева Летиція на робочому заході в Португалії

Королева продемонструвала на діловій зустрічі новий елегантний образ.
Король Іспанії Феліп і його дружина королева Летиція прибули до Португалії, щоб відкрити "Центр раку підшлункової залози Боттона-Шампалімо", який став першою у світі установою, яка одночасно займається дослідженням і лікуванням захворювання.
Супроводжував королівську пару президента Португалії Марсело Ребел де Соуза і після урочистої частини вони всі разом вирушили на обід.
Для робочого заходу Летиція обрала білу сукню в дрібний горох від бренду Armani. Вбрання було виконане з плісованої тканини і мало довгі рукави з манжетами-рюшами. Доповнили образ королеви чорні туфлі-човники і сережки з перлинами.
Нагадаємо, що минулого тижня королева Летиція взяла участь в міжнародному заході, що проводився з нагоди "Всесвітнього дня досліджень раку".
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