Одягла сукню в горох і красиві сережки: королева Летиція на робочому заході в Португалії

Одягла сукню в горох і красиві сережки: королева Летиція на робочому заході в Португалії

Королева продемонструвала на діловій зустрічі новий елегантний образ.

Король Іспанії Феліп і його дружина королева Летиція прибули до Португалії, щоб відкрити "Центр раку підшлункової залози Боттона-Шампалімо", який став першою у світі установою, яка одночасно займається дослідженням і лікуванням захворювання.

Супроводжував королівську пару президента Португалії Марсело Ребел де Соуза і після урочистої частини вони всі разом вирушили на обід.

Королева Летиція і король Філіп / Getty Images

Для робочого заходу Летиція обрала білу сукню в дрібний горох від бренду Armani. Вбрання було виконане з плісованої тканини і мало довгі рукави з манжетами-рюшами. Доповнили образ королеви чорні туфлі-човники і сережки з перлинами.

Королева Летиція і король Філіп / Getty Images

Нагадаємо, що минулого тижня королева Летиція взяла участь в міжнародному заході, що проводився з нагоди "Всесвітнього дня досліджень раку".

Королева Летиція / Getty Images

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