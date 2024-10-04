Одягла сукню, яку носила сім років тому: герцогиня Софі з'явилася на військовому параді

Герцогиня Единбурзька Софі сьогодні відвідала військовий парад у казармах Піктон у Булфорді.

Сьогодні Її Королівська Високість герцогиня Единбурзька як королівський полковник 5-го стрілецького батальйону брала участь у параді у казармах молодших унтер-офіцерів, які після шестимісячного розгортання в Естонії святкують своє повернення додому.

Герцогиня Единбурзька Софі / Фото: Getty Images

59-річна Софі одягла рожеву сукню-пальто в квітковий принт від одного з улюблених брендів королівської родини Erdem. До речі, цю сукню герцогиня вже носила раніше 2017 року, коли приєдналася до членів королівської родини на різдвяній службі.

Софі 2017 року на різдвяній службі / Фото: Getty Images

Сьогодні Софі доповнила вбрання нюдовими туфлями-човниками на невисоких підборах, одягла сережки-висячки з кольорового каміння, а на шиї у неї була тонка підвіска з рожевим каменем. Герцогиня зібрала волосся у низький хвіст і зробила легкий денний макіяж.

Нагадаємо, нещодавно герцогиня Единбурзька відвідала виноробню. Там вона з'явилася в сірому картатому штанному костюмі від Vince, в блузці до тону і з сірим клатчем-конвертом від Sophie Habsburg.

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