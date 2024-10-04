Одягла сукню, яку носила сім років тому: герцогиня Софі з'явилася на військовому параді

Герцогиня Единбурзька Софі сьогодні відвідала військовий парад у казармах Піктон у Булфорді.
Сьогодні Її Королівська Високість герцогиня Единбурзька як королівський полковник 5-го стрілецького батальйону брала участь у параді у казармах молодших унтер-офіцерів, які після шестимісячного розгортання в Естонії святкують своє повернення додому.
59-річна Софі одягла рожеву сукню-пальто в квітковий принт від одного з улюблених брендів королівської родини Erdem. До речі, цю сукню герцогиня вже носила раніше 2017 року, коли приєдналася до членів королівської родини на різдвяній службі.
Сьогодні Софі доповнила вбрання нюдовими туфлями-човниками на невисоких підборах, одягла сережки-висячки з кольорового каміння, а на шиї у неї була тонка підвіска з рожевим каменем. Герцогиня зібрала волосся у низький хвіст і зробила легкий денний макіяж.
Нагадаємо, нещодавно герцогиня Единбурзька відвідала виноробню. Там вона з'явилася в сірому картатому штанному костюмі від Vince, в блузці до тону і з сірим клатчем-конвертом від Sophie Habsburg.
Читайте також:
- У жакеті, зелених штанях та лакованих туфлях: герцогиня Софі приїхала до Суррея
- Перли з хрестом: незвичайний вибір герцогині Софі для весільного образу
- У блузці кольору марсала та штанях Victoria Beckham: герцогиня Софі сходила на церемонію