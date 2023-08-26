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Одягла сукню з гламурною аплікацією: королева Максима несподівано розповіла про курей-несучок

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
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Одягла сукню з гламурною аплікацією: королева Максима несподівано розповіла про курей-несучок

Королева Максима/instagram.com/koninklijkhuis

Про нову співпрацю королева розповіла у короткому ролику, який записала англійською мовою.

Королева Нідерландів Максима відкрила американську філію компанії Kipster у Північному Манчестері. Kipster — голландська ферма з виробництва курей-несучок, що піклується про тварин та навколишнє середовище та робить внесок у сільське господарство замкнутого циклу. Голландські філії цієї компанії розташовані в Бенінгені та Венрі.

Корм для курей на фермах майже повністю надходить із залишків харчової промисловості, що дозволило виробляти екологічно чисті яйця. За словами королеви, добробут тварин та стійке виробництво продуктів харчування мають першорядне значення.

Відеозвернення королеви Максими було записано наприкінці 2022 року, але опублікували його тільки зараз, із запуском Kipster у США. Для своєї появи Максима одягла сукню у дрібну клітку, рукавами три чверті та рюшею-складкою на талії. Верхня частина сукні була прикрашена аплікацією з каміння.

Також свій образ Максима доповнила сережками, кількома браслетами, годинником та червоним манікюром.

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Дата публікації
Перегляди
278
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