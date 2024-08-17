Одягла сукню з плісуванням: Сара Фергюсон зустрілася з олімпійським медалістом

Мати принцес Беатріс та Євгенії теж долучилася до Олімпійських ігор, але не відвідання Парижу, а лише вечірки на честь медаліста.

Після завершення Олімпійських ігор у Парижі колишня дружина принца Ендрю — Сара Фергюсон — зустрілася з одним із переможців цього спортивного заходу — професійним гольфістом Томмі Флітвудом. Спортсмен посів на змаганнях друге місце та привіз додому до Великої Британії срібну медаль.

Зустріч явно була веселою та приємною, адже Сара кумедно позувала з медаллю спортсмена. На ній у той момент була темна сукня з плісуванням на спідниці та квітковим принтом. Волосся Сара зібрала в "мальвінку", а також взула сріблясті балетки.

"Найбільша честь познайомитися з таким спортсменом, олімпійцем і срібним призером... Я була така горда познайомитися з особливою родиною Флітвуд. Клер — неймовірна опора", — написала вона під фото маючи на увазі Клер Флітвуд — дружину гольфіста.

На другому фото, яке опублікувала жінка, у кадр потрапив також її зять – Едоардо Мапеллі-Моцці – чоловік її дочки принцеси Беатріс. Пара в шлюбі від 2020 року і нещодавно відсвяткувала річницю, вперше показавши фото із поцілунком.

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