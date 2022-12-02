Одягла светр поверх сукні: принцеса Марія-Олімпія на вечірці в Лондоні

Вечірка мала назву Ralph Lauren & The Royal Marsden Cancer Charity Holiday. На паті принцеса приїхала в атласній білій сукні поверх якої одягла об'ємний білий светр з високою горловиною і взула високі чоботи з оксамиту на підборах і шнурівці.

Принцеса Марія-Олімпія / Фото: Getty Images

На плечі у принцеси Марії-Олімпії висіла сумка, до якої був прикріплений брелок у вигляді ведмедя. Біляве волосся Марія-Олімпія розпустила і трохи накрутила локонами, а також зробила макіяж у натуральних відтінках.

Останнім часом принцеса з'являлася на публіці у різних сукнях довжини міді. Вона відвідувала вечірку бренду Miu Miu у Лондоні, де сяяла у чорному вбранні на тонких бретельках, а також ми бачили її образ у білій сукні з пір'ям на церемонії Harper's Bazaar Women of the Year Awards 2022.

Принцеса Марія-Олімпія / Фото: Getty Images

Принцеса Марія-Олімпія / Фото: Getty Images

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