Одягла светр поверх сукні: принцеса Марія-Олімпія на вечірці в Лондоні

Принцеса Греції Марія-Олімпія взяла участь у благодійному заході, організованому брендом Ralph Lauren у Лондоні.
Вечірка мала назву Ralph Lauren & The Royal Marsden Cancer Charity Holiday. На паті принцеса приїхала в атласній білій сукні поверх якої одягла об'ємний білий светр з високою горловиною і взула високі чоботи з оксамиту на підборах і шнурівці.
На плечі у принцеси Марії-Олімпії висіла сумка, до якої був прикріплений брелок у вигляді ведмедя. Біляве волосся Марія-Олімпія розпустила і трохи накрутила локонами, а також зробила макіяж у натуральних відтінках.
Останнім часом принцеса з'являлася на публіці у різних сукнях довжини міді. Вона відвідувала вечірку бренду Miu Miu у Лондоні, де сяяла у чорному вбранні на тонких бретельках, а також ми бачили її образ у білій сукні з пір'ям на церемонії Harper's Bazaar Women of the Year Awards 2022.
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