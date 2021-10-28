Одягла улюблений костюм: королева Летиція з чоловіком Філіпом відвідала школу

У короля Іспанії Філіпа та його дружини Летиції сьогодні публічний вихід у світ.

Королівське подружжя відвідало школу CRA Mestra Clara Torres, яка отримала нагороду Фонду Жирони "Найкраща школа 2020" 28 жовтня 2021 року в Туї, Іспанія.

На королеві сьогодні один із її улюблених штанних костюмів від бренду BOSS курно-рожевого відтінку. Його Летиція одягла з трикотажною кофтою трохи світліше за тоном і лакованими туфлями-човниками теж у відтінку запорошеної троянди. Волосся королева зібрала у високий хвіст, одягла на палець свою улюблену каблучку-талісман і не забула про захисну маску.

Королева Летиція / Getty Images

Незважаючи на те, що на нещодавньому заході дружина монарха вперше за довгий час з'явилася без маски на обличчі, вона продовжує дотримуватись заходів безпеки під час публічних виходів. Король Філіп VI також дотримується цього правила. Він сьогодні одягнений у темно-сірий смугастий костюм, білу сорочку та синю краватку в цятку.

Королева Летиція та король Філіп VI / Getty Images

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