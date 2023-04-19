Одягла улюблену сукню: Джилл Байден посадила сакуру з Юко Кісідою - дружиною прем'єр-міністра Японії

Юко була першою дружиною прем'єр-міністра Японії, яка відвідала Білий дім без чоловіка.

Перша леді США Джилл Байден і дружина прем'єр-міністра Японії — 58-річна Юко Кісіда, поговорили за невеликим обідом і чашкою чаю, а потім посадили разом сакуру на одній з галявин Білого дому.

Джилл Байден та Юко Кісіда / Фото: Associated Press

Для цього заходу Джилл Байден одягла одну зі своїх найулюбленіших суконь — біло-рожеве вбрання від бренду Monique Lhuillier. Раніше цю сукню перша леді неодноразово одягала на важливі події.

Образ вона доповнила сукню ніжно-рожевим жакетом та слінгбеками від Valentino, які теж дуже часто носить. Також в образі першої леді були великі рожеві сережки у вигляді квітів від Lele Sadoughi.

Джилл Байден та Юко Кісіда / Фото: Associated Press

А ось пані Юко Кісіда віддала перевагу ніжно-рожевому твідовому костюму зі спідницею, який доповнила сережками з перлами і туфлями-човниками.

Джилл Байден та Юко Кісіда / Фото: Associated Press

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