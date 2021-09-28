Одягла вбрання від H&M: данська кронпринцеса Мері вручила особливу нагороду

Вона красиво поєднала дорогі аксесуари та речі від демократичного бренду.

Данська кронпринцеса Мері і її чоловік кронпринц Фредерік вручили свою нагороду Kronprinsparrets Priser 2021, яка була заснована 2004 року з нагоди весілля пари. Нагорода присуджуються за значні зусилля в сферах мистецтва, культури і соціальної роботи.

Для заходу Мері вибрала елегантний вечірній образ, в якому поєднала спідницю від H&M, чорний верх з відкритими плечима і довгими рукавами. Доповнили цей красивий образ зачіска, лаконічні золоті браслети на руках від Cartier, сережки зі смарагдами у вухах і пара туфель Gianvito Rossi.

Принцеса Мері і принц Фредерік / Getty Images

Кронпринц Фредерік з'явився на заході в темно-синьому смугастому костюмі, який поєднав з білою сорочкою, коричневою шовковою краваткою і чорними туфлями.

Принцеса Мері і принц Фредерік / Getty Images

З початком осені у членів королівських сімей починається гарячий сезон різних світських заходів. Наприклад, раніше майбутня королева-консорт приїхала до Національного музею науки і технологій "Леонардо да Вінчі" в Мілані, щоб відвідати виставку.

Кронпринцеса Мері / Getty Images

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Кронпринцеса Мері і кронпринц Фредерік (7 фото)

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