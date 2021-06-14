Одягла яскравий ансамбль: усміхнена королева Єлизавета прийняла Байденів у Віндзорському замку

Це перша офіційна зустріч королеви і президента США. Вона включала в себе почесну варту і чаювання.

Королева Єлизавета II прийняла президента США Джо Байдена і першу леді Джилл Байден у Віндзорському замку на їхній першій офіційній зустрічі. Президентське подружжя прибуло до Корнуолла, де кілька днів брали участь у саміті лідерів G7.

Їх привітала Почесна варта в чотирикутнику Віндзорського замку, де гренадерський гвардійський перший батальйон Королівської роти запустив салют і заграв державний гімн США. Під час офіційної частини заходу королева була в гарному настрої і багато усміхалася. Потім президент і перша леді приєдналися до Її Величності за чаєм в парадних покоях Віндзорського замку.

Королева Єлизавета II, Джо і Джилл Байден / Associated Press

Королева Єлизавета II, Джо і Джилл Байден / Associated Press

Для зустрічі королева вибрала рожеву сукню-футляр у квітковий малюнок, яку поєднала з рожевим капелюшком, чорною сумкою улюбленої моделі від британського бренду Launer, туфлями на низьких підборах і білими рукавичками. Із прикрас Її Величність вибрала перлове намисто і лаконічні сережки.

Королева Єлизавета II, Джо і Джилл Байден / Associated Press

Перша леді воліла одягти блакитний ансамбль, який складався із подовженого жакета на одному ґудзику і сукні-футляра. Прикрасили образ сережки і велика брошка на лацкані. Також на ній були бежеві слінгбеки Valentino, які місіс Байден взувала кілька днів тому на зустріч G7.

Королева Єлизавета II, Джо і Джилл Байден / Associated Press

В останні роки Її Величність приймала у Віндзорському замку ще 4 президентів Сполучених Штатів. Президент Байден — 13-й чинний президент США, якого зустріла Її Величність. Як глава держави королева регулярно спілкується зі світовими лідерами та ключовими дипломатичними фігурами.

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Королева Єлизавета II на зустрічах з президентами США (8 фото)

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