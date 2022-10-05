Одяглася не за погодою: королева Матильда у синьому костюмі приїхала з чоловіком до Німеччини

49-річна королева Матильда здивувала вибором вбрання для цього візиту. Королівська особа з'явилася на зустрічі з кількома високопоставленими особами у яскраво-синьому костюмі. Вбрання Матильди складалося з асиметричної блузи без рукавів та широких штанів зі стрілками, сатинових туфель-човників на підборах та мініатюрного сріблястого клатчу. Схоже, королева одягла надто легкий костюм не за погодою.

Королева Матильда та король Філіп / Фото: Getty Images

Зачіска і макіяж та Її Величності не відрізнялися выд тих, які Матільда робить зазвичай. А ось на сережки ми звернули увагу. Сережки-кліпси у вигляді ромбів переливалися камінням і виблискували при спалахах фотокамер. Також з прикрас на королеві був золотий браслет, годинник та каблучка на пальці.

Її чоловік король Філіп був у темно-синьому костюмі, до якого підібрав синю краватку з принтом та білу сорочку.

Королева Матильда / Фото: Getty Images

Минулими вихідними, нагадаємо, королівське подружжя разом зі старшою дочкою принцесою Єлизаветою відвідали парад блакитних беретів у Королівській військовій академії у Брюсселі. Там королева Матильда з'явилася в аутфіті теплих осінніх кольорів.

Королева Матильда та король Філіп з дочкою принцесою Єлизаветою / Фото: Getty Images

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