Одяглася яскраво: Джилл Байден прийшла підтримати пасинка на суді, якому загрожує 25 років ув'язнення

72-річна Джилл Байден прийшла підтримати свого пасинка – 54-річного Гантера Байдена – сина чоловіка від першого шлюбу. З його батьком – нинішнім президентом США – Джилл познайомилася 1975 року, коли Гантеру було лише 5 років, тому по суті вона його виростила як рідну дитину.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

На слухання перша леді вирішила одягнути яскраве вбрання волошкового відтінку, яке являло собою костюм-трійку зі штанами, топом і жакетом. Її образ доповнили слінгбеки від Valentino пудрового відтінку, а також невелика сумка на ремінці-ланцюжку від бренду Ralph Lauren.

Джилл Байден зробила улюблене об'ємне укладання та простий макіяж.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Президента на слуханні не було, хоча раніше він заявив, повідомляє ВВС, що любить сина і підтримує, але в письмовій заяві, поширеній перед початком процесу, сказав, що не хоче коментувати судові розгляди. Очікується, що суд триватиме від одного до двох тижнів, Гантера звинувачують у незаконному зберіганні зброї — 2018 року він, заповнюючи бланки під час купівлі револьвера Colt Cobra 38, збрехав, ніби не вживає наркотиків. Також у жовтні того ж року він протягом 11 днів зберігав зброю, перебуваючи у наркотичній залежності.

Гантеру загрожує до 25 років в'язниці, якщо його визнають винним за трьома федеральними пунктами звинувачення: двом — у дачі неправдивих свідчень та одному — у незаконному зберіганні зброї. Це перший судовий процес в історії Сполучених Штатів проти сина чи дочки чинного президента країни.

Гантер Байден / Фото: Associated Press

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