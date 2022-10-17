Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Одягли family look: королева Іспанії Летиція та її чоловік з'явилися на публіці у смугастих костюмах

Дата публікації
Перегляди
1777
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Одягли family look: королева Іспанії Летиція та її чоловік з'явилися на публіці у смугастих костюмах

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

Вони проведуть кілька днів у Берліні.

50-річна королева Летиція з'явилася вчора на публіці разом із чоловіком королем Філіпом VI. Подружжя сфотографували в аеропорту, коли вони прямували до літака, щоб летіти з офіційним візитом до Німеччини.

Для перельоту Її Величність обрала зручний аутфіт — смугастий штанний костюм від бренду BOSS, який поєднала з білою футболкою та перфорованими туфлями-оксфордами. З прикрас вона вибрала лаконічні золоті сережки.

Але в схожому образі був і чоловік королеви, адже він також одягнув смугастий костюм, булу сорочку та краватку. Пара мала дуже стильний вигляд.

Королева Летиція та король Філіп VI / © Getty Images
Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

До Німеччини пару запросив президент країни Франк-Вальтер Штайнмаєр. Ця подорож триватиме три дні.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація