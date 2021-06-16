Одяглися за дрескодом: принц Едвард і графиня Вессекська відвідали перегони в Аскоті

Це не лише одна з головних спортивних подій Великої Британії, а й досить незвичайний показ мод.

Минулого року через пандемію коронавірусу традиційні королівські перегони в Аскоті були скасовані, але оскільки у 2021-му ситуація починає налагоджуватися, однойменний іподром в Беркширі знову відкрив свої двері для гостей. Безумовно, перегони є одним з головних видовищ на цьому заході, але прославила на весь світ їх мода.

Протягом багатьох років жінки з'являються на Royal Ascot в яскравих, ефектних і незвичайних вбраннях довжиною не вище колін, а головним атрибутом їхнього образу повинні бути капелюшки. Чоловіки також повинні дотримуватися суворого дрескоду, і бути ні в чому іншому, як у фраку, жилетці, черевиках і циліндрі.

Одними із найзатятіших любителів цих перегонів є члени британської королівської сім'ї і сама королева Єлизавета. У другий день перегонів молодший син монарха принц Едвард прибув на захід зі своєю дружиною графинею Вессекською Софі. Обидва були за повного параду, а ось графиня відзначилася вибором капелюшка, який був досить оригінальним, адже його прикрашали пір'я страуса ніжного відтінку.

Софі, графиня Вессекська і принц Едвард / Getty Images

Також на графині була біла блуза з V-подібним декольте і довгими рукавами, яку вона поєднала з довгою спідницею у квітчастий принт, туфлями-човниками і клатчем. На шиї у неї висів ланцюжок з величезною перлиною.

Софі, графиня Вессекська / Getty Images

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Royal Ascot 2021 (10 фото)

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