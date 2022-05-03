Одягнула синьо-жовту сукню та розповіла про підтримку України: Джилл Байден виступила на відкритті виставки

Перша леді США виступила на відкритті виставки Інституту костюма у Метрополітен музеї у понеділок, 2 травня. Цей захід традиційно задає тему Met Gala, яка є головним балом костюма у США.

Перед публікою Джилл Байден з'явилася у флористичній сукні від Tom Ford із блакитними та жовтими квітами. А у своїй промові перша леді торкнулася важливості і розповіла про її значення в політиці, згадавши при цьому Україну і своє недавнє вбрання зі соняшником.

Джилл Байден / Associated Press

"Я замовила аплікацію у вигляді соняшника — квітки України та символу надії та солідарності — і пришила одну на манжет моєї сукні. Вона була маленька, але сяяла на тлі глибокого кобальтово-синього кольору мого рукава. І тієї ночі, сидячи поряд із пані послом України, я знала, що надсилаю повідомлення, не кажучи жодного слова: Україна в наших серцях — і що ми підтримуємо їх", — сказала перша леді.

Джилл Байден / Associated Press

Також вона зазначила, що цього тижня вирушить до Румунії та Словаччини, щоб зустрітися з українськими сім'ями, які змушені були втекти від війни до сусідніх країн. Під час поїздки Байден також зустрінеться з військовослужбовцями США, співробітниками посольства США, працівниками гуманітарних організацій та педагогами, які допомагають навчати українських дітей-переселенців.

Джилл Байден / Associated Press

Нагадаємо, що окрім сукні, про яку розповіла Байден, також соняшник був вишитий і на її захисній масці.

Джилл Байден / Associated Press

А це образ із соняшником на манжеті, про який розповідала перша леді:

Джилл Байден / Associated Press

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