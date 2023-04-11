Одягнулися у кольорах українського прапора: королева Максима та Бріжит Макрон зустрілися в Амстердамі

Президентське подружжя в Амстердамі сьогодні привітав король Віллем-Олександр та королева Максима. Королева та перша леді мали ефектний вигляд, одягнувшись у вбрання, яке разом нагадувало український прапор.

Бріжит Макрон і королева Максима / Фото: Associated Press

51-річна королева Максима була в насичено-жовтому пальті з поясом на талії, підібравши до тону туфлі-човники на підборах із замші, головний убір і навіть клатч. Її Величність була також у рукавичках із сітки.

Вона зібрала біляве волосся в низький пучок, зробила легкий денний макіяж і одягла сережки-висячки з камінням. Також на її пальті була пришпилена мініатюрна брошка у вигляді синьо-жовтого банта.

Королева Максима та Бріжит Макрон / Фото: Getty Images

69-річна Бріжит Макрон була в синьому лаконічному пальті із замком посередині та кишенями на замках під грудьми, в тон якому підібрала сукню середньої довжини та взула шкіряні туфлі-човники із золотим декором на високих підборах. Бріжит мала її фірмове укладання, вона також зробила насичений макіяж очей і трохи підкреслила губи.

Бріжит Макрон і королева Максима, Еммануель Макрон і король Віллем-Олександр / Фото: Associated Press

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