Одягнулися у національні костюми: королівська родина Норвегії на святковому заході

З цієї нагоди спадкова принцеса Метте-Маріт її дочка і спадкоємиця престолу — принцеса Інгрід Олександра та спадковий принц Гокон були присутні на спеціальному святковому параді у своїй резиденції Скаугум недалеко від Осло.

Кронпринцеса Метте-Маріт, кронпринц Гокон та їхня дочка принцеса Інгрід Олександра / Фото: Getty Images

Щороку 17 травня норвежці одягають національний одяг та влаштовують святкову ходу.

Члени королівської сім'ї спільно з королем Гаральдом V та королевою Сонею також вітали підданих з балкону палацу в Осло.

Норвезька королівська родина / Фото: Getty Images

Знімками з урочистостей поділилися і в офіційному акаунті королівського норвезького будинку.

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