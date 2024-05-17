Одягнулися у національні костюми: королівська родина Норвегії на святковому заході

17 травня відзначається Національний день Норвегії.
З цієї нагоди спадкова принцеса Метте-Маріт її дочка і спадкоємиця престолу — принцеса Інгрід Олександра та спадковий принц Гокон були присутні на спеціальному святковому параді у своїй резиденції Скаугум недалеко від Осло.
Щороку 17 травня норвежці одягають національний одяг та влаштовують святкову ходу.
Члени королівської сім'ї спільно з королем Гаральдом V та королевою Сонею також вітали підданих з балкону палацу в Осло.
Знімками з урочистостей поділилися і в офіційному акаунті королівського норвезького будинку.
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