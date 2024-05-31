Одягнулися у схожі сукні: кронпринцеса Вікторія з дочкою Естель та чоловіком сходили до парку

Шведська спадкова сім'я вийшла у світ майже у повному складі.

Кронпринцеса Вікторія зі своїм чоловіком кронпринцем Даніелем і дочкою принцесою Естель вирушила відвідати нову інсталяцію в Парку скульптур принцеси Естель у Юргордені, названому на честь 12-річної майбутньої королеви Швеції, щоб побачити відкриття нової інсталяції "Внутрішній потік життя" італійського художника Джузеппе Пеноне.

Кронпринцеса Вікторія та її дочка принцеса Естель одягли схожі сукні-сорочки, які поєднували з босоніжками на платформах. Сукня Вікторії була підтягнута в талії широким поясом та з візерунком на подолі. Літній лук спадкоємиця шведського трону доповнила білим клатчем Bottega Veneta, зібрала волосся не в звичний пучок, а в хвіст, одягла сережки-пір'я, браслет та годинник на зап'ястя, а також зробила легкий макіяж.

Принцеса Естель одягла коротшу сукню в квітковий принт і з рюшами. Взула молочні босоніжки на рівній платформі, а також сережки у вигляді сердець, а частину волосся зібрала шпилькою. Кронпринц був у темному костюмі у смужку, білій сорочці та синій краватці.

Кронпринцеса Вікторія, принцеса Естель та кронпринц Фредерік / Фото: Getty Images

Парк скульптур принцеси Естель був побудований королівським подружжям 2019 року в рамках ініціативи країни щодо розвитку культурної діяльності та підвищення доступності сучасного мистецтва.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, кому з теперішніх принцес доведеться в майбутньому зійти на трон.

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