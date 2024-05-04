Одягнулися у схожі вбрання: принц Едвард та герцогиня Единбурзька Софі відвідали захід у Віндзорі

Молодший із дітей королеви Єлизавети принц Едвард та його дружина герцогиня Единбурзька Софі відвідали Віндзорську кінну виставку.
Ця виставка протягом багатьох років була одним із найулюбленіших заходів Єлизавети, який вона намагалася не пропускати і завжди з великим ентузіазмом спостерігала за шоу.
Після смерті королеви 2022 року члени сім'ї продовжили відвідувати виставку на її честь. Так сьогодні, 4 травня, четвертого дня цього заходу, подружжя Единбурзьке, разом з дітьми, прийшли знову поспостерігати за шоу і трохи відпочити.
Софі одягла синю сукню з рюшею на подолі, яку носила в поєднанні із замшевим жакетом та коричневими чоботями. Доповнювали її вбрання коричнева сумка та ніжний ланцюжок із золотою підвіскою.
Також під приціл фотографів потрапив і принц Едвард, який одягнув сині штани, сорочку та улюблений піджак у клітку.
Нагадаємо, нещодавно герцогиня Единбурзька приїжджала в Україну та побувала у Бучі, Ірпені та Києві. Вона стала першою представницею британської королівської родини, яка відвідала Україну від початку російського вторгнення.
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