Одягнулися у схожі вбрання: принц Едвард та герцогиня Единбурзька Софі відвідали захід у Віндзорі

Ця виставка протягом багатьох років була одним із найулюбленіших заходів Єлизавети, який вона намагалася не пропускати і завжди з великим ентузіазмом спостерігала за шоу.

Після смерті королеви 2022 року члени сім'ї продовжили відвідувати виставку на її честь. Так сьогодні, 4 травня, четвертого дня цього заходу, подружжя Единбурзьке, разом з дітьми, прийшли знову поспостерігати за шоу і трохи відпочити.

Софі одягла синю сукню з рюшею на подолі, яку носила в поєднанні із замшевим жакетом та коричневими чоботями. Доповнювали її вбрання коричнева сумка та ніжний ланцюжок із золотою підвіскою.

Принц Едвард та герцогиня Единбурзька Софі / Фото: Getty Images

Також під приціл фотографів потрапив і принц Едвард, який одягнув сині штани, сорочку та улюблений піджак у клітку.

Принц Едвард та герцогиня Единбурзька Софі / Фото: Getty Images

Нагадаємо, нещодавно герцогиня Единбурзька приїжджала в Україну та побувала у Бучі, Ірпені та Києві. Вона стала першою представницею британської королівської родини, яка відвідала Україну від початку російського вторгнення.

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