Одягнулися у вечірні вбрання: королева Маргрете II з невісткою та старшим сином на дипломатичному прийомі

Королева Маргрете II та її старший син кронпринц Фредерік із дружиною кронпринцесою Мері були присутні вчора, 3 січня, на новорічному прийомі для дипломатичного корпусу у палаці Крістіансборг, в Копенгагені.

Данська королівська родина / Фото: Getty Images

Королева Маргрете II була у бордовому жакеті з хутряним коміром та манжетами і максіспідниці, замшевих коричневих балетках та у білих рукавичках. Також Її Величність одягла перлинні сережки, окуляри і нафарбувала яскравою помадою губи.

Кронпринцеса Мері сяяла в сукні Julie Fagerholt heart made, взула замшеві туфлі Gianvito Rossi, а в руках несла клатч від Boss. Мері зібрала волосся в лаконічний низький хвіст, зробила вечірній макіяж і одягла перлинні сережки.

Її чоловік спадковий принц Фредерік був як завжди у військовій формі.

Данська королівська родина / Фото: Getty Images

На початку року данські монархи вже відвідували один урочистий бенкет. На ньому королева Маргрете II з'явилася в оксамитовій блакитній сукні з невеликим шлейфом і тіарі, а її невістка Мері також сяяла у вечірньому туалеті.

Королева Маргрете II / Фото: Getty Images

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