Одягнулися в унісон: елегантні Чарльз та Камілла на кінних змаганнях

Король Чарльз III та королева Камілла відвідали фестиваль Дербі на іподромі Епсом у графстві Суррей.

Подружжя вирушило на захід, щоб побачити змагання свого коня Трежера, виведеного королевою Єлизаветою II, який посів 11-те місце з 12 коней, які брали участь у забігу.

Також королівське подружжя вручило трофей Кубка Коронації переможцю перегонів, британському жокею Раяну Муру.

Королева Камілла була в небесно-блакитному костюмі, а зверху накинула бежевий тренч, одягла молочно-білий капелюх із блакитною стрічкою, туфлі в тон на підборах, шкіряні рукавички, а в руках тримала невелику сумку. З прикрас на Її Величності були перлинні сережки-висячки та перлинне кольє з діамантовою застібкою. Бездоганне укладання завершувало образ королеви.

Король Чарльз та королева Камілла / Фото: Getty Images

Король Чарльз теж одягнув тренч під яким у нього був світло-сірий костюм, біла сорочка і краватка в принт зебри. Король любить носити краватки із кумедними принтами, мабуть, він розуміє, що це є родзинкою його образів.

Нагадаємо, королева Єлизавета була пристрасною любителькою коней та заводчицею скакових коней, її син та невістка продовжують традицію відвідувати щорічні Дербі.

Королева Єлизавета II верхи на коні / Фото: Getty Images

Нагадаємо, 14 червня у Лондоні відбудеться парад Trooping the Color на честь дня народження короля, Букінгемський палац повідомив, чи з'явиться на ньому принцеса Кейт.

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