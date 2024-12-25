Одягнулися в унісон: принцеса Кейт та королева Камілла з'явилися в Сандрінгемі у схожих аутфітах

Принц Вільям та принцеса Уельська приєдналися до короля Чарльза на різдвяній службі в Сандрінгемі.

Кейт і Вільям разом із трьома дітьми – принцами Джорджем та Луї, а також з дочкою принцесою Шарлоттою прибули до Норфолку, де розташований маєток, практично за тиждень до Різдва.

Це пов'язано з тим, що у дітей Уельських у шкколі почалися канікули. Тому сім'я вирішила усамітнитися у своєму домі Анмер-нолі, який також розташований в Норфолку.

Принц і принцеса Уельські у Сандрінгемі / Фото: Associated Press

Сьогодні Кейт, Вільям та діти приєдналися до короля та королеви на різдвяній службі у церкві Святої Марії Магдалини.

Кетрін одягла зелене пальто, зшите Сарою Бертон для Alexander McQueen, її образ доповнював відповідний капелюх і картатий шарф у синьо-зелену клітинку, в руках вона тримала маленьку шкіряну сумку на короткій ручці. Принцеса зробила легкий денний макіяж і розпустила волосся, а в неї у вухах виблискували сережки-висячки з діамантами.

Принцеса Кейт та королева Камілла / Фото: Associated Press

Принц Вільям був у темному пальті, синіх штанях та білій сорочці. Він тримав за руку дочку принцеса Шарлотту, а поряд з нею по обидва боки йшли її брати – старший принц Джордж та молодший принц Луї.

Принц і принцеса Уельські у Сандрінгемі / Фото: Associated Press

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