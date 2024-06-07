Одягнулися в унісон: стильна Олена Зеленська із чоловіком-президентом за руку на пам'ятному заході в Нормандії

6 червня у Нормандії відзначаються 80-та річниця присвячена висадці десанту та операції "Оверлорд" або операції "Дня Д" 1944 року під час Другої світової війни. Це була стратегічна операція західних союзників з антигітлерівської коаліції, з висадки військ в Нормандії, що почалася рано вранці 6 червня 1944 року і закінчилася 25 серпня 1944 року, після чого союзники перетнули річку Сену, звільнили Париж і продовжили наступ до французько-німецького кордону.

Володимир та Олена Зеленські у Нормандії / Фото: Associated Press

Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська відвідали пам'ятний захід на пляжі Омаха у Нормандії.

Зеленський був у чорному світшоті з Гербом України на грудях та штанях кольору хакі, Олена одягла блузку кольору хакі з бантом на шиї та чорний штанний костюм у поєднанні зі шкіряними гостроносими туфлями на підборах. Зеленська завершила образ лаконічною зачіскою та легким макіяжем, одягла невеликі золоті сережки та золоту брошку прикріпила до жакету. У неї на пальці виблискувала обручка з діамантами, а нігті були нафарбовані світлим лаком.

Володимир та Олена Зеленські у Нормандії / Фото: Associated Press

Перша леді вдало підібрала вбрання під лук чоловіка, вони чудово гармоніювали одне з одним, коли йшли червоною доріжкою, тримаючись за руки.

Володимир та Олена Зеленські у Нормандії / Фото: Associated Press

"Сьогодні разом із Президентом України @zelenskyy_official під час нашого візиту до Франції маємо честь долучитися до цієї великої події. Зараз, через 80 років, коли Україна протистоїть новому нацизму, висадка союзників у Нормандії набуває нового символічного значення, нагадуючи світові про важливість спільних дій у боротьбі зі злом. Тільки так разом його можна перемогти", - написала Олена Зеленська у своєму Instagram.

Міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс, Володимир та Олена Зеленські у Нормандії / Фото: Associated Press

На заході їх вітали президент Франції Еммануель Макрон та перша леді Бріжит Макрон. Також захід відвідало королівське подружжя Британії – король Чарльз та королева Камілла.

Бріжит Макрон, Володимир та Олена Зеленські, Еммануель Макрон у Нормандії / Фото: Associated Press

Читайте також: