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Одягнув форму і вийшов у світ: король Чарльз III проінспектував академію, де навчалися його сини

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
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Одягнув форму і вийшов у світ: король Чарльз III проінспектував академію, де навчалися його сини

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Король Чарльз III прибув сьогодні на парад 200-ї Королівської військової академії у Сандгерсті. Парад знаменує завершення 44-тижневої інтенсивної підготовки офіцерів-кадетів.

Монарх проінспектував парад і вручив стяги і Суверенний прапор прапорщикам. Чарльз був одягнений у повну військову форму і виступив на заході з промовою та вручив Почесний меч, після чого відбулося нагородження лауреатів.

Король Чарльз III / © Associated Press
Король Чарльз III / Фото: Associated Press
Король Чарльз III / © Associated Press
Король Чарльз III / Фото: Associated Press

"Говорячи як батько двох випускників цієї Академії, який пам'ятає їхні паради, я знаю, що вони будуть сповнені величезної гордості, побачивши вас тут на параді", — сказав король.

Покійна королева Єлизавета II двічі була присутня на параді в Королівській військовій академії в Сандгерсті, щоб побачити, як її онуки принц Вільям і принц Гаррі закінчують навчання.

Король Чарльз III / © Associated Press
Король Чарльз III / Фото: Associated Press
Король Чарльз III / © Associated Press
Король Чарльз III / Фото: Associated Press
Король Чарльз III / © Associated Press
Король Чарльз III / Фото: Associated Press

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Дата публікації
Перегляди
345
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