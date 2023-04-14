Одягнув форму і вийшов у світ: король Чарльз III проінспектував академію, де навчалися його сини

Монарх проінспектував парад і вручив стяги і Суверенний прапор прапорщикам. Чарльз був одягнений у повну військову форму і виступив на заході з промовою та вручив Почесний меч, після чого відбулося нагородження лауреатів.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

"Говорячи як батько двох випускників цієї Академії, який пам'ятає їхні паради, я знаю, що вони будуть сповнені величезної гордості, побачивши вас тут на параді", — сказав король.

Покійна королева Єлизавета II двічі була присутня на параді в Королівській військовій академії в Сандгерсті, щоб побачити, як її онуки принц Вільям і принц Гаррі закінчують навчання.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

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