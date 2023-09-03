Одягнув гольфи з червоними стрічками: король Чарльз III відвідав Шотландію у традиційному вбранні

Захід, який він відвідав — це найвідоміші у світі ігри горян, які проводяться щорічно в першу суботу вересня.

2 вересня король Великої Британії Чарльз III, його дружина королева Камілла, а також сестра принцеса Анна та її чоловік Тімоті Лоуренс відвідали захід Braemar Gathering 2023, що відбувся у Меморіальному парку у Бремарі, що у Шотландії.

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

За традицією, коли король приїжджає в ці краї, він одягає національне вбрання, яким у Шотландії є кілт — вовняна спідниця до колін у картатий принт. Національне вбрання король поєднав зі світлим піджаком, жилетом та білою сорочкою.

Доповнювали його вбрання краватка, хустка у нагрудній кишені, а також декоративний шкіряний гаманець, який за традицією висить на ремені кілта на ланцюжку. Також король одягнув червоні в'язані гольфи прикрашені червоними стрічками та чорні туфлі, а ось лацкани піджака прикрасив кількома брошками і, як він любить, невеликою живою квіткою.

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

Вшанувала традиції і королева Камілла, оскільки з'явилася в Шотландії в капелюсі з пір'ям і мінісумкою Bottega Veneta, а також у зеленому костюмі з картатим принтом. Образ Її Величності був просто чарівним.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

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