Одягнув улюблений кілт: король Чарльз III приїхав на відпочинок до Шотландії

Король Чарльз III приїхав до Шотландії, до свого улюбленого замку Балморал, щоб провести там залишок літа й відпустку, а також вшанувати пам'ять своєї покійної матері королеви Єлизавети II, яка померла у вересні 2022 року.

Чарльз проведе відпустку в замку, в Абердінширі у Шотландському нагір'ї. Тут любила відпочивати королева Єлизавета II всі свої роки життя, продовжує цю традицію і Чарльз.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

74-річного короля зустріли в королівській резиденції невеликою церемонією біля воріт замку. Монарх проінспектував почесну варту Балаклавської роти, 5-й батальйон Королівського полку Шотландії.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Відповідно до ще однієї королівської традиції, король Чарльз зустрівся з капралом Круачаном IV — шотландським поні, який служить талісманом Королівського полку Шотландії, повідомляє People. Король обмінявся кількома словами з дресирувальником поні і навіть погладив тварину по носі, але талісман не завжди поводиться якнайкраще у присутності монархів.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Також король відвідав виноробню і зустрівся з представниками місцевої бізнес-спільноти. Королева Камілла, на жаль, чоловікові цього дня компанію не склала. Чарльз був у кілті і, схоже, в чудовому настрої.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

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