Один фасон, але два різні образи: принцеса Кейт і королева ранія у сукнях з довгими рукавами
Дві представниці королівських родин — британська принцеса Кейт та королева Йорданії Ранія — обрали для бенкетів вишукані вечірні сукні від бренду Andrew Gn. Їхні сукні хоч і були від одного дизайнера, але демонстрували два абсолютно різні погляди на стиль.
Королева Йорданії Ранія та принцеса Уельська, обидві обрали Andrew Gn, коли представляли свої країни на важливих дипломатичних сценах, але це були зовсім різні інтерпретації однієї й тієї ж дизайнерської ідеї.
Ранія на бенкеті, на честь короля та королеви Швеції, який відбувся ще 2022 року, обрала сукню фіолетового відтінку з довгими рукавами, високою горловиною та плісуванням. Свій образ королева доповнила клатчем від Bottega Veneta. Від тіари Її Величність відмовилась, але зробила акцентом у своєму образі широкий пояс з пряжкою.
Принцеса Кейт же одягла зелену сукню з легкими рукавами, мілкими складками та високою горловиною. Смарагдовий образ вона доповнила своєю улюбленою тіарою з діамантами та перлами, яка називається «Вузлики кохання», гламурним клатчем, туфлями від Manolo Blahnik та розкішними сережками з королівської колекції коштовностей.