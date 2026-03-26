Суспільство
54
1 хв

Один фасон, але два різні образи: принцеса Кейт і королева ранія у сукнях з довгими рукавами

Дві представниці королівських родин — британська принцеса Кейт та королева Йорданії Ранія — обрали для бенкетів вишукані вечірні сукні від бренду Andrew Gn. Їхні сукні хоч і були від одного дизайнера, але демонстрували два абсолютно різні погляди на стиль.

Юлія Каранковська
Принцеса Кейт і королева Ранія

Королева Йорданії Ранія та принцеса Уельська, обидві обрали Andrew Gn, коли представляли свої країни на важливих дипломатичних сценах, але це були зовсім різні інтерпретації однієї й тієї ж дизайнерської ідеї.

Ранія на бенкеті, на честь короля та королеви Швеції, який відбувся ще 2022 року, обрала сукню фіолетового відтінку з довгими рукавами, високою горловиною та плісуванням. Свій образ королева доповнила клатчем від Bottega Veneta. Від тіари Її Величність відмовилась, але зробила акцентом у своєму образі широкий пояс з пряжкою.

Принцеса Кейт же одягла зелену сукню з легкими рукавами, мілкими складками та високою горловиною. Смарагдовий образ вона доповнила своєю улюбленою тіарою з діамантами та перлами, яка називається «Вузлики кохання», гламурним клатчем, туфлями від Manolo Blahnik та розкішними сережками з королівської колекції коштовностей.

54
