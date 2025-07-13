Один з останніх: шматок весільного торта королеви Єлизавети II продали і покупець планує його з’їсти

Весілля принцеси Єлизавети та принца Філіпа / © Associated Press

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Цей шматок фруктового торта з алкоголем, приготований 1947 року, — один з останніх шматків торта, що збереглися, висотою 9 футів (2,7 метра), створеного головним кондитером McVitie and Price містером Шуром.

Передбачається, що шматок торта весь цей час зберігався в оригінальній коробці із шифром EP та датою весілля на кришці. Спочатку він був подарований головному старшині Ф. Лоунсу, який служив у Королівському флоті, в паперовій упаковці на якій був напис «На службі Його Величності» — батько нареченої, король Георг VI, під час весілля все ще перебував на троні, пише express.co.uk.

Весільний торт принцеси Єлизавети та принца Філіпа, 1947 рік / © Getty Images

Як повідомляє The Telegraph, Лоунс так і не з’їв торт і залишив його своєму синові, який зберігав його в ящику.

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Тепер торт належить 64-річному шанувальнику королівської родини Джеррі Лейтону, який придбав його на аукціоні Reeman Dansie Auctioneers у Колчестері, графство Ессекс. Повідомляється, що Джеррі залишить собі частину торта і з’їсть близько третини його на банкеті, який він планує провести на королівській яхті «Британія» на честь свого 65-річчя 2026 року.

Весілля принцеси Єлизавети та принца Філіпа, 1947 рік / © Associated Press

Нагадаємо, одружилися принцеса Єлизавета та принц Філіп 20 листопада 1947 року і прожили у шлюбі понад 73 роки.