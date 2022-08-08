Ого, який: Алессандра Амбросіо у салатовому кроптопі продемонструвала звабливий бюст

Модель мала просто неймовірний вигляд на вечірці.

Алессандра Амбросіо днями відвідала вечірку Booby Tape X Stas у Лос-Анджелесі і опублікувала звідти світлини в Instagram.

Модель мала ефектний і стрункий вигляд у салатовому кроптопі, який прекрасно підкреслив її пишний бюст, і мініспідниці. Вбрання вона доповнила золотистими босоніжками на шпильках і білою круглою сумочкою.

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Аутфіт Але доповнила об'ємною зачіскою, макіяжем з акцентом на "погляді лисиці" та золотими прикрасами. Салатовий педикюр завершив яскравий лук Амбросіо.

Модель із задоволенням продемонструвала на камеру свою неперевершеність і сексуальність.

Щоб тримати себе у такій чудовій формі Алессандра займається пілатесом. Папараці зазнімкували, як модель йшла із заняття у незвичайних лосинах та з модною сумкою від відомого бренду.

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