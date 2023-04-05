Оголошено роль принца Джорджа на коронації короля Чарльза III

Принц Уельський Джордж колись теж має зійти на трон. А 6 травня 2023 року він виконуватиме роль одного з пажів свого дідуся – короля Чарльза - на церемонії його коронації у Вестмінстерському абатстві.

Дев'ятирічний Джордж допомагатиме нести одяг короля, коли той входитиме і виходитиме з Вестмінстерського абатства під час історичної події.

Батько Джорджа – принц Вільям – який стане наступним королем після Чарльза, дуже хотів, щоб його старший син відіграв важливу роль і вирішили, що Джордж буде в центрі уваги на церемонії. До того ж король Чарльз і сам хоче показати тих, хто перебуває в лінії наступності, його прямих спадкоємців у центрі його коронації.

Принц Джордж / Фото: Getty Images

Також раніше були оголошені імена інших пажів короля та королеви.

Очікується, що в ході візьмуть участь усі троє дітей принца та принцеси Уельських: 7-річна принцеса Шарлотта та 4-річний принц Луї приєднаються до свого діда та королеви, коли вони покинуть Вестмінстерське абатство.

Король Чарльз III та королева Камілла, автор фото Г'юго Бернанд / Фото: Getty Images

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