Оголосила свою волю: Єлизавета II офіційно заявила, ким бачить Каміллу після коронації Чарльза

Напередодні свого ювілею королева звернулася безпосередньо до невирішеного питання про майбутній титул Камілли.

За день до свого платинового ювілею на престолі королева Єлизавета II поділилася на офіційному сайті королівської сім'ї посланням, в якому заявила, що після своєї смерті хоче, щоб дружина її старшого сина Камілла стала королевою-консортом. Таким чином, монархиня вирішила давню неясність щодо майбутнього титулу герцогині Корнуольської.

Неясність була пов'язана з тим, що в британському суспільстві герцогиню не дуже шанували через зв'язок з Чарльзом під час його шлюбу з Діаною, яка була і залишається народною улюбленицею. Хоча після шлюбу Камілла отримала всі титули, призначені дружині спадкоємця, передбачалося, що після коронації через громадську думку вона офіційно називалася б принцесою-консортом, проте після слів Єлизавети стало зрозуміло, що Каміллу коронують разом з чоловіком.

"Завтра, 6 лютого, виповнюється 70 років від дня мого сходження на престол 1952 року. Це день, який навіть через 70 років я все ще пам'ятаю як смерть мого батька, короля Георга VI, так і початок мого правління. Святкуючи цю річницю, мені приносить задоволення відновити обіцянку, дану мною 1947 року, що моє життя завжди буде присвячене служінню вам.

Коли я дивлюся вперед із почуттям надії та оптимізму у рік мого платинового ювілею, я згадую, за що ми можемо бути вдячні. За останні сім десятиліть ми стали свідками надзвичайного соціального, технологічного та культурного прогресу, що пішов на користь усім нам; і я впевнена, що майбутнє надасть аналогічні можливості нам, особливо молодому поколінню у Сполученому Королівстві та у всій Співдружності.

Мені пощастило, що в мене була непохитна та любляча підтримка моєї родини. Мені пощастило, що в особі принца Філіпа у мене був партнер, готовий виконувати роль консорта і безкорисливо йти на жертви, пов'язані з цим. Я бачила, як цю роль грала моя власна мати під час правління мого батька.

Ця річниця також дає мені час подумати про добру волю, виявлену до мене людьми всіх національностей, віросповідань та віку у цій країні та у всьому світі за ці роки. Я хотіла б висловити подяку всім вам за вашу підтримку. Я залишаюся вічно вдячною за вірність і прихильність, яку ви продовжуєте дарувати мені. І коли прийде час, мій син Чарльз стане королем, я знаю, що ви надасте йому і його дружині Каміллі таку підтримку, як і мені; і я щиро бажаю, щоб коли цей час прийде, Камілла була відома як королева-консорт, оскільки вона продовжує свою вірну службу.

І тому, оскільки я з нетерпінням чекаю можливості продовжувати служити вам усім серцем, я сподіваюся, що цей ювілей збере разом сім'ї та друзів, сусідів та спільноти – після важких часів для багатьох з нас – щоб насолодитися святкуванням та поміркувати про позитивні події у нашому повсякденному житті, яке так щасливо співпало з моїм правлінням", — йдеться в посланні королеви.

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