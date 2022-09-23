Оголосять публічно: стало відомо, коли розкажуть про причину смерті королеви Єлизавети II

Королева Єлизавета II померла два тижні тому – 8 вересня, у замку Балморал, своїй улюбленій літній резиденції. Досі публічно не було озвучено офіційну причину смерті монархині.

І хоча ми можемо здогадуватися, що причиною стала природна старість та низка проблем зі здоров'ям, які посилилися, офіційного оголошення не було. Але, як повідомляє express, причину швидше за все назвуть наступного тижня, після того, як завершиться траур у королівській родині.

Король Чарльз III оголосив про жалобу в сім'ї до 26 вересня, в той час, як державна жалоба завершилася наступного дня після похорону Єлизавети II, який відбувся 19 вересня.

Про смерть королеви було оголошено публіці о 18:30 у четвер, 8 вересня. Після її смерті всі запити в Абердінширі були передані до Національних архівів Шотландії (NRS). І минулого тижня NRS заявила, що не коментуватиме причину, доки не закінчиться період жалоби.

Реєстрація смертей у Шотландії є обов'язковою відповідно до Закону про реєстрацію народжень, смертей та шлюбів 1965 року. У цьому законі йдеться, що "смерть кожної людини, яка вмирає в Шотландії", має бути зареєстрована. Це включає подання свідоцтва про смерть до реєстраційного органу, що має бути зроблено протягом семи днів після смерті.

Королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

Якби королева померла в Англії, не потрібно було б оприлюднити офіційну причину смерті, тому що Закон про реєстрацію 1836 року не поширюється на монархів. Але Єлизавета померла в Шотландії, а значить, причина її смерті має бути оприлюднена.

Раніше ми розповідали, що було названо передбачувану причину смерті королеви.

Королева Єлизавета II на своєму останньому публічному фото у Балморалі, 6 вересня 2022 року / Фото: Associated Press

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