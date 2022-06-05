Ох, цей принц: стало відомо, про що говорили на балконі королева Єлизавета II і її правнук Луї Кембриджський

Багато хто звернув увагу, що в перший день святкування платинового ювілею королеви Єлизавети II, Її Величність про щось говорила на параді Trooping the Colour зі своїм правнуком принцем Луї Кембриджським.
Молодший син Кейт та Вільяма взагалі всіх зачарував під час цього параду. Він не стримував своїх емоцій, корчив пики, закривав вуха руками і ставив питання своїй прабабусі.
Експерт, який вміє читати по губах Джеремі Фрімен, розповів Mirror, про що ж розмовляли Єлизавета та Луї.
Маленький принц дуже хотів дізнатися чи будуть червоні стріли (сліди від літаків), на що Її Величність відповіла: "Сподіваюся".
А коли червоні стріли справді з'явилися і розфарбували небо в червоний, білий і синій кольори, хвилювання Луї, здавалося, досягло піку, і він вигукнув: "Так, так, так". Він також додав, що королева потім сказала: "Ось вони", перш ніж Луї додав: "О, червоні стріли – вау". Якоїсь миті принц Луї навіть закрив вуха, коли над головою ревли літаки.
Побачивши це, королева сказала: "О, весело", герцогиня Кейт сказала "приголомшливо", а принцеса Шарлотта додала "Вау".
Діти подружжя Кембриджських на параді всіх просто зачарували.
Читайте також:
- На честь ювілею: королева Єлизавета II знялася в кумедному скетчі і показала, що носить у сумці
- На честь 70-річчя на престолі: королева Єлизавета II феєрично запалила головний маяк Великої Британії
- Елегантна і в сережках королеви: герцогиня Кембриджська обрала для служби у церкві оригінальний образ