Ох, цей принц: стало відомо, про що говорили на балконі королева Єлизавета II і її правнук Луї Кембриджський

Ох, цей принц: стало відомо, про що говорили на балконі королева Єлизавета II і її правнук Луї Кембриджський

Багато хто звернув увагу, що в перший день святкування платинового ювілею королеви Єлизавети II, Її Величність про щось говорила на параді Trooping the Colour зі своїм правнуком принцем Луї Кембриджським.

Молодший син Кейт та Вільяма взагалі всіх зачарував під час цього параду. Він не стримував своїх емоцій, корчив пики, закривав вуха руками і ставив питання своїй прабабусі.

Принц Луї на параді на честь королеви Єлизавети II / Фото: Associated Press

Експерт, який вміє читати по губах Джеремі Фрімен, розповів Mirror, про що ж розмовляли Єлизавета та Луї.

Маленький принц дуже хотів дізнатися чи будуть червоні стріли (сліди від літаків), на що Її Величність відповіла: "Сподіваюся".

Принц Луї на параді на честь королеви Єлизавети II / Фото: Associated Press

А коли червоні стріли справді з'явилися і розфарбували небо в червоний, білий і синій кольори, хвилювання Луї, здавалося, досягло піку, і він вигукнув: "Так, так, так". Він також додав, що королева потім сказала: "Ось вони", перш ніж Луї додав: "О, червоні стріли – вау". Якоїсь миті принц Луї навіть закрив вуха, коли над головою ревли літаки.

Принц Луї на параді на честь королеви Єлизавети II / Фото: Associated Press

Побачивши це, королева сказала: "О, весело", герцогиня Кейт сказала "приголомшливо", а принцеса Шарлотта додала "Вау".

Діти подружжя Кембриджських на параді всіх просто зачарували.

Принц Джордж, принц Луї та принцеса Шарлотта / Фото: Getty Images

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