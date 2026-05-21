Оголила одне плече: королева Нідерландів Максима вийшла у світ в цікавому ансамблі
Цей образ дуже личив королеві і привертав увагу через свій яскравий відтінок.
Королева Нідерландів Максима вручила премії King Willem I Awards 2026 за підприємництво та поспілкувалася з переможцями. Захід відбувся у Амстердамі і з цієї нагоди вона одягла яскраве вбрання, яке виділяло її з натовпу.
Максима обрала цікавий червоний комбінезон від Valentino, що мав лише один рукав, а інша рука і плече були оголеними. Вбрання мало діловий вигляд, однак також чудово підходило для святкової події.
Її Величність доповнила образ туфлями від Miu Miu і гламурним клатчем. Шику її образу та завершеності додавали коштовності, зокрема сережки у вигляді трьох квіток.
Цей комбінезон є не новим для королеви, адже вона носить його від 2015 на різних заходах.