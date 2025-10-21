ТСН у соціальних мережах

Оголила плечі: леді Кітті Спенсер в елегантному вбранні з’явилася на галавечорі

Британська аристократка відвідала галавечір у Мадриді.

Леді Кітті Спенсер

Леді Кітті Спенсер / © Getty Images

Леді Кітті Спенсер була присутня на щорічному благодійному галавечорі ELLE x Hope, організованому журналом та присвяченому Всесвітньому дню боротьби з раком.

Кітті приїхала до історичного палацу Сантонья в ефектній чорній сукні максі, розшитій сріблястим декором на грудях. Вбрання було без бретельок і його Кітті доповнила сережками-вісячками з діамантами, тонким діамантовим браслетом на зап’ясті та кількома каблучками на пальцях. Вона також зробила макіяж у теплих відтінках, підкресливши очі та губи та красиву зачіску хвилями.

Леді Кітті Спенсер / © Getty Images

Леді Кітті Спенсер / © Getty Images

Також днями леді Кітті Спенсер відвідала світський захід у Британському музеї у Лондоні. Вона була в рожевій максісукні з глибоким вирізом на декольте і поверх неї накинула масивну накидку з пір’ям.

Леді Кітті Спенсер / © Getty Images

Леді Кітті Спенсер / © Getty Images

