Оголила плечі: леді Кітті Спенсер в елегантному вбранні з’явилася на галавечорі
Британська аристократка відвідала галавечір у Мадриді.
Леді Кітті Спенсер була присутня на щорічному благодійному галавечорі ELLE x Hope, організованому журналом та присвяченому Всесвітньому дню боротьби з раком.
Кітті приїхала до історичного палацу Сантонья в ефектній чорній сукні максі, розшитій сріблястим декором на грудях. Вбрання було без бретельок і його Кітті доповнила сережками-вісячками з діамантами, тонким діамантовим браслетом на зап’ясті та кількома каблучками на пальцях. Вона також зробила макіяж у теплих відтінках, підкресливши очі та губи та красиву зачіску хвилями.
Також днями леді Кітті Спенсер відвідала світський захід у Британському музеї у Лондоні. Вона була в рожевій максісукні з глибоким вирізом на декольте і поверх неї накинула масивну накидку з пір’ям.