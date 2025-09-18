Оголила плечі перед королем: Меланія Трамп одягнула сукню, яку всі обговорюватимуть роками

Меланія і Дональд Трамп / © Associated Press

Перша леді США — 55-річна Меланія Трамп — зробила сміливий крок під час вибору свого вечірнього вбрання для державної вечері, яку влаштували король Чарльз III і королева Камілла у Віндзорському замку з нагоди її з чоловіком візиту до Великої Британії. Меланія одягла жовту вечірню сукню-колону з відкритими плечима від Модного дому Carolina Herrera, а носила її в поєднанні з туфлями Manolo Blahnik з матового оксамиту.

Це і без того яскраве вбрання перша леді доповнила не менш яскравими акцентами — широким поясом на талії з пряжкою, що був виконаний у ліловому кольорі, а також розкішними масивними сережками зі смарагдами й діамантами, що сяяли в її вухах та робили образ просто приголомшливим.

Ефектності образу надавала ще одна деталь у сукні Трамп — високий розріз на її спідниці. Це було цікаво й оригінально.

Попри свій сміливий модний вчинок, Меланія не порушила королівський протокол. На державних банкетах діє дрескод: пані мають бути в довгій бальній сукні, бажано з обтислим ліфом і пишною спідницею, а чоловікам рекомендується вечірній фрак. Вечірні «оперні» рукавички, хоча й поширені, не є обов’язковими на такому заході.

Також багато українців помітили, що Меланія і королева Камілла були в кольорах нашого прапора. Таке поєднання кольорів дуже символічне і красиве, навіть якщо це просто збіг.