Охоплені панікою: як чиновники диктатора Путіна таємно намагаються покласти край війні

Війна в Україні надто затягнулася і завдає багато неприємностей наближеним до Путіна людям.

Західні експерти стверджують, що високопосадовці та члени еліти президента РФ Путіна панікують і хочуть розпочати переговори, щоб покласти край кровопролитній війні в Україні.

Як пише видання Mirror, їм стало відомо, що якийсь високопоставлений кремлівський чиновник таємно звернувся до Заходу, щоб допомогти покласти край вторгненню до України. Кажуть, це дало зрозуміти Заходу, що Кремль панікує і відчайдушно потребує припинення кривавої війни.

Заяви про цей крок було зроблено у звіті, поширеному серед західних спецслужб. Вважається, що старші офіцери та чиновники, близькі до Путіна, стривожені різкими західними санкціями та спадом економіки, спричиненим війною. Також повідомлялося, що деякі кремлівські діячі стурбовані дедалі більш тривожними ризиками, пов'язаними з бойовими діями на Запорізькій атомній електростанції в Україні.

Передбачається, що все це робиться за спиною Путіна, котрий, звичайно ж, не має наміру припиняти війну. У документі йдеться: "Представник путінського найближчого оточення направив на Захід сигнал про бажання вести переговори. Настрій кремлівської еліти - панічний".

Ім'я цієї людини, звісно, не називається, з метою безпеки для неї та її сім'ї.

Нагадаємо, раніше диктатор уже провів кілька чисток, звільнивши воєначальників та високопоставлених шпигунів, деякі з них після цього загадково зникли.

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