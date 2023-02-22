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Оконфузилася і посміялася з себе: принцеса Уельська не впоралася з млинцями

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
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Час на прочитання
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Оконфузилася і посміялася з себе: принцеса Уельська не впоралася з млинцями

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Принцеса Уельська вчора відвідала будинок для людей похилого віку Oxford House в Слау, де не лише поспілкувалася з персоналом та жителями, а й стала біля плити, щоб під час масляного тижня приготувати млинці.

41-річна принцеса славиться своєю любов'ю до кулінарії, але цього разу спекти млинці їй чомусь не вдалося.

Принцеса Уельська в Oxford House / © Getty Images
Принцеса Уельська в Oxford House / Фото: Getty Images

Кейт зі сковорідкою в руках намагалася майстерно перевернути млинець, але після того, як у неї нічого не вийшло сказала: "Всі ті, що були зроблені раніше, набагато кращі за цей. Мені дуже шкода! Я не віддала вам належне. Чи не хочете показати їм, як це робити правильно?", — звернулася принцеса до шефкухаря. Свій кулінарний витвір принцеса Уельська назвала якоюсь "застиглою краплею" та посміялася з себе, пише express.co.uk.

Принцеса Уельська / © Getty Images
Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Незважаючи на те, що Кейт, яка, як відомо, добре готує, мала трохи пригнічений вигляд після такого "кулінарного провалу", фанати поспішили похвалити її за невпинні спроби. "Дякую за вашу наполегливість і за те, що ви не здаєтеся, коли справи йдуть погано, такі чудові якості, дякую", — написав один із фоловерів у твітері.

Принцеса Уельська / © Getty Images
Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Зазначимо, що принцеса Кейт славиться тим, що вміє готувати торти і завжди готує їх на дні народження своїх дітей. А також вона дуже любить готувати каррі – одну з улюблених страв принца Вільяма.

Принцеса Уельська / © Getty Images
Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
260
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