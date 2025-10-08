- Дата публікації
-
Суспільство
- Суспільство
188
- 188
1 хв
- 1 хв
Оконфузилася на модному показі: за що знову критикують Меган Маркл
На вихідних герцогиня Сассекська приїжджала до Парижа, щоб відвідати показ свого гарного друга та нового креативного директора Дому Balenciaga — П’єрпаоло Піччолі.
Сидячи в першому ряду на показі Меган Маркл зробила одну помилку, яку, звичайно ж, заскочили на камери. На відео видно, як герцогиня сміється над моделлю під час Тижня моди в Парижі, яка, очевидно, впала чи спіткнулася.
Зазначимо, що це лише припущення західної преси, а реакція Меган Маркл могла бути ситуативна і не усвідомлена.
У відео видно, як Меган повернулася до свого друга Маркуса Андерсона, і щось йому говорить.
«Я думаю, хтось спіткнувся чи впав, бо дівчина за її губами сказала: „Оу!“».
«Маркус, її наставник, вважав сміх непристойним і поставив її на місце… зверніть увагу, як вона миттєво змінює вираз обличчя, коли обертається».
«Вона зовсім позбавлена емпатії та гарних манер… хто в здоровому глузді буде сміятися з чиєгось збентеження?».
Такі коментарі з’явилися у соцмережах після інциденту.
Нагадаємо, герцогиня відвідала показ Balenciaga одна, здійснивши подорож через Атлантику. Вона приміряла кілька вбрань нового креативного директора модного Дому П’єрпаоло Піччолі, і цей візит, за словами представника герцогині, свідчить про підтримку нового етапу його творчого життя.
