Оконфузилася на модному показі: за що знову критикують Меган Маркл

На вихідних герцогиня Сассекська приїжджала до Парижа, щоб відвідати показ свого гарного друга та нового креативного директора Дому Balenciaga — П’єрпаоло Піччолі.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Меган Маркл

Меган Маркл / © Getty Images

Сидячи в першому ряду на показі Меган Маркл зробила одну помилку, яку, звичайно ж, заскочили на камери. На відео видно, як герцогиня сміється над моделлю під час Тижня моди в Парижі, яка, очевидно, впала чи спіткнулася.

Зазначимо, що це лише припущення західної преси, а реакція Меган Маркл могла бути ситуативна і не усвідомлена.

У відео видно, як Меган повернулася до свого друга Маркуса Андерсона, і щось йому говорить.

«Я думаю, хтось спіткнувся чи впав, бо дівчина за її губами сказала: „Оу!“».

«Маркус, її наставник, вважав сміх непристойним і поставив її на місце… зверніть увагу, як вона миттєво змінює вираз обличчя, коли обертається».

«Вона зовсім позбавлена емпатії та гарних манер… хто в здоровому глузді буде сміятися з чиєгось збентеження?».

Такі коментарі з’явилися у соцмережах після інциденту.

Меган Маркл у Парижі / © Getty Images

Меган Маркл у Парижі / © Getty Images

Нагадаємо, герцогиня відвідала показ Balenciaga одна, здійснивши подорож через Атлантику. Вона приміряла кілька вбрань нового креативного директора модного Дому П’єрпаоло Піччолі, і цей візит, за словами представника герцогині, свідчить про підтримку нового етапу його творчого життя.

Раніше ми показували, як Анна Вінтур оцінила образ герцогині Сассекської у Парижі.

