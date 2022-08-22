"Окупанти залишають після себе небезпечні "сюрпризи": пес Патрон показав нове фото і корисне відео

Відомий собака поділився повчальним відео мінної безпеки.
Пес-сапер Патрон опублікував в Instagram своє нове фото, зроблене у вихідний день.
Патрон також поділився відео з мінної безпеки у місцях відпочинку: за містом, на природі, озерах, річках та морі. Там може бути дуже небезпечно. Собака закликає повідомляти про підозрілі предмети до чатботу "єВорог".
"Окупанти залишають після себе небезпечні "сюрпризи" у вигляді мін, вибухонебезпечних снарядів, нерозірваних ракет та розтяжок. І кожен необережний рух поруч із такими предметами може коштувати вам життя.
Тож дуже просимо вас бути максимально пильними та обережними. А якщо помітили ворожий предмет — негайно повідомляйте про це команду ДСНС.
Для цього достатньо зробити кілька кліків у Telegram-чатботі від @mintsyfra.official єВорог evorog_bot
Вкажіть: геолокацію небезпечних предметів, фото або відео (фотографуйте, не наближаючись до них дуже близько), опис того, що бачите: стан, кількість, розташування.
Виявите небезпечну знахідку - збережете чиєсь життя.
До речі, у чатботі "єВорог" можна повідомити і про переміщення окупантів. Кожна ваша заявка допоможе нашим військовим якнайшвидше подолати ворога та наблизити перемогу України", - йдеться у дописі.
Нагадаємо, пес Патрон віддав свою улюблену іграшку-оберіг на аукціон.
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