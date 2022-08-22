"Окупанти залишають після себе небезпечні "сюрпризи": пес Патрон показав нове фото і корисне відео

Пес-сапер Патрон опублікував в Instagram своє нове фото, зроблене у вихідний день.

Пес Патрон / Фото: Instagram пса Патрона

Патрон також поділився відео з мінної безпеки у місцях відпочинку: за містом, на природі, озерах, річках та морі. Там може бути дуже небезпечно. Собака закликає повідомляти про підозрілі предмети до чатботу "єВорог".

"Окупанти залишають після себе небезпечні "сюрпризи" у вигляді мін, вибухонебезпечних снарядів, нерозірваних ракет та розтяжок. І кожен необережний рух поруч із такими предметами може коштувати вам життя.



Тож дуже просимо вас бути максимально пильними та обережними. А якщо помітили ворожий предмет — негайно повідомляйте про це команду ДСНС.



Для цього достатньо зробити кілька кліків у Telegram-чатботі від @mintsyfra.official єВорог evorog_bot



Вкажіть: геолокацію небезпечних предметів, фото або відео (фотографуйте, не наближаючись до них дуже близько), опис того, що бачите: стан, кількість, розташування.



Виявите небезпечну знахідку - збережете чиєсь життя.

До речі, у чатботі "єВорог" можна повідомити і про переміщення окупантів. Кожна ваша заявка допоможе нашим військовим якнайшвидше подолати ворога та наблизити перемогу України", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, пес Патрон віддав свою улюблену іграшку-оберіг на аукціон.

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