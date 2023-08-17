Олаф Шольц спеціально приїхав до Потсдама подивитися на роботи трьох українських і трьох німецьких художників: Анни Москалець, Артема Волокітіна, Тетяни Маліновської, Дженні Альтен, Б'янки Баалгорн та Удо Колоска.

Після екскурсії митцям вдалося поспілкувалися з канцлером, розповісти пану Шольцу про свої проєкти, дорогу з України, втрату домівки (у квартиру Артема Волокітіна й Тетяни Маліновської в рідному Харкові влучила російська ракета) та підтримку людей, яку вони зустріли в Німеччині.

Олаф Шольц відвідав виставку українських митців у Потсдамі / Фото Валерії Бучук

Олаф Шольц відвідав виставку українських митців у Потсдамі / Фото Валерії Бучук

Олаф Шольц відвідав виставку українських митців у Потсдамі / Фото Валерії Бучук

Про історичні українсько-німецькі звʼязки, спільну роботу над творенням нової реальності та потребу зберігати українську культуру Олафу Шольцу розповіла і Дарʼя Придибайло, кураторка Hamburger Bahnhof та засновниця Art Matters Ukraine.

Олаф Шольц відвідав виставку українських митців у Потсдамі / Фото Валерії Бучук

Олаф Шольц відвідав виставку українських митців у Потсдамі / Фото Валерії Бучук

Вона підкреслила, що надана партнерами зброя захищає культуру та Європу від поширення насилля.

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