Олександру Стоянову – 35: яскраві партії артиста в українських балетах

Прем'єр Національної опери України святкує ювілей.

Сьогодні день народження у того, хто зміг розпочати відродження українського балету. Йому виповнюється 35 років. За лаштунками Олександра Стоянова називають мотором розвитку українського балету.

Олександр Стоянов/Пресслужба

Якби не він, не було б сучасних українських балетних хітів "Діти ночі", "Дотик ілюзій". Не сталося б відродження Міжнародного балетного фестивалю "Серж Лифар". Не були б такі популярні наші національні балети "Лісова пісня", "Лілея". Без його участі, діяльності та таланту не був би український балет на такому рівні як зараз й не мав би такої популярності. Стоянов популяризує українську культуру у світі, з його ініціативи відкриваються нові імена в балеті.

Гордість нації, який нині виконує важливу дипломатичну місію й проводить з перших днів війни благодійні вистави на підтримку України.

За цей час він встиг показати всьому світу, що Україна висококультурна нація, розповісти зі сцени про справжні події в Україні, на його виставах були присутні європейські політики, мери міста та королівські сім’ї Норвегії та Швеції. Він своєю організаторською діяльністю провів понад 50 благодійних вистав в містах Франції, Норвегії, Швеції, США. Всі отримані кошти відправляються на допомогу Україні.

Олександр Стоянов/Пресслужба

До дня народження Олександра Стоянова згадуємо його яскраві партії в суто українських балетах:

Партія Лукаша у балеті "Лісова пісня"

Найкращий український класичний балет. "Лісова пісня" – легендарний балет, який ось уже понад 75 років є гордістю не лише української хореографії, а й світової класичної спадщини нарівні з такими балетними хітами як "Жизель", "Лебедине озеро", "Сільфіда".

Олександр Стоянов. "Лісова пісня"/Пресслужба

Кожен українець, який любить свою країну й поважає своє коріння, має хоч раз у житті його побачити. Адже балет поставлений українцями під музику українця Михайла Скорульського, на відому драму-феєрію української поетеси Лесі Українки. Нині Олександр планує познайомити європейців з балетом "Лісова пісня" й вже в грудні цей балет побачать жителі Норвегії.

Партія Фігаро у балеті "Весілля Фігаро"

Фігаро – це ідеальна балетна вистава для тих, хто любить гумор та красу.

Олександр Стоянов. "Весілля Фігаро"/Пресслужба

Партія Степана у балеті "Лілея"

Балет "Лілея" за однойменною поемою Тараса Шевченка під музичні мотиви українського класика Констянтина Данькевича.

Олександр Стоянов. "Лілея"/Пресслужба

Партія Андрогіна у балеті "Діти ночі"

Продюсером цього балету став сам Стоянов. Сучасна українська неокласика, яка розповідає філософський давньогрецький міф про Андрогінів.

Олександр Стоянов. "Діти ночі"/Пресслужба

Ці істоти колись володіли двома парами рук та ніг, двома обличчями на одній голові, й здалося їм, що немає на світі гарніших і могутніших за них, що вони рівні Богу. За що, в покарання, були розділені на дві частини – чоловічу і жіночу. Відтоді кожна з цих частин змушена шукати свою половинку.

Олександр Стоянов. "Діти ночі"/Пресслужба

Олександр Стоянов. "Діти ночі"/Пресслужба

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