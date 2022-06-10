Олександру Стоянову – 35: яскраві партії артиста в українських балетах

Прем'єр Національної опери України святкує ювілей.
Сьогодні день народження у того, хто зміг розпочати відродження українського балету. Йому виповнюється 35 років. За лаштунками Олександра Стоянова називають мотором розвитку українського балету.
Якби не він, не було б сучасних українських балетних хітів "Діти ночі", "Дотик ілюзій". Не сталося б відродження Міжнародного балетного фестивалю "Серж Лифар". Не були б такі популярні наші національні балети "Лісова пісня", "Лілея". Без його участі, діяльності та таланту не був би український балет на такому рівні як зараз й не мав би такої популярності. Стоянов популяризує українську культуру у світі, з його ініціативи відкриваються нові імена в балеті.
Гордість нації, який нині виконує важливу дипломатичну місію й проводить з перших днів війни благодійні вистави на підтримку України.
За цей час він встиг показати всьому світу, що Україна висококультурна нація, розповісти зі сцени про справжні події в Україні, на його виставах були присутні європейські політики, мери міста та королівські сім’ї Норвегії та Швеції. Він своєю організаторською діяльністю провів понад 50 благодійних вистав в містах Франції, Норвегії, Швеції, США. Всі отримані кошти відправляються на допомогу Україні.
До дня народження Олександра Стоянова згадуємо його яскраві партії в суто українських балетах:
Партія Лукаша у балеті "Лісова пісня"
Найкращий український класичний балет. "Лісова пісня" – легендарний балет, який ось уже понад 75 років є гордістю не лише української хореографії, а й світової класичної спадщини нарівні з такими балетними хітами як "Жизель", "Лебедине озеро", "Сільфіда".
Кожен українець, який любить свою країну й поважає своє коріння, має хоч раз у житті його побачити. Адже балет поставлений українцями під музику українця Михайла Скорульського, на відому драму-феєрію української поетеси Лесі Українки. Нині Олександр планує познайомити європейців з балетом "Лісова пісня" й вже в грудні цей балет побачать жителі Норвегії.
Партія Фігаро у балеті "Весілля Фігаро"
Фігаро – це ідеальна балетна вистава для тих, хто любить гумор та красу.
Партія Степана у балеті "Лілея"
Балет "Лілея" за однойменною поемою Тараса Шевченка під музичні мотиви українського класика Констянтина Данькевича.
Партія Андрогіна у балеті "Діти ночі"
Продюсером цього балету став сам Стоянов. Сучасна українська неокласика, яка розповідає філософський давньогрецький міф про Андрогінів.
Ці істоти колись володіли двома парами рук та ніг, двома обличчями на одній голові, й здалося їм, що немає на світі гарніших і могутніших за них, що вони рівні Богу. За що, в покарання, були розділені на дві частини – чоловічу і жіночу. Відтоді кожна з цих частин змушена шукати свою половинку.
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