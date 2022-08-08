Олексій Арестович дав пораду, як і де жінці знайти справжнє кохання

Олексій Арестович на своєму YouTube-каналі у відео "Арестович LIVE" дав пораду жінці, яка запитала у нього, як і де знайти своє кохання? Військовий оглядач та блогер порадив їй не шукати кохання, а просто жити.

"Моя порада полягає у тому, щоб не шукати ніякого справжнього кохання, а просто собі жити. А воно або заведеться, як мишка, тихесенько саме, або не заведеться. І найголовніше — мужність і мудрість потрібно там, щоб прожити своє життя, якщо це ваше справжнє кохання, так зване, до вас не прийшло", — сказав він.

Арестович зазначив, що не потрібно намагатися "зі світу видавлювати це справжнє кохання" чи його випрошувати.

"Тим більше світ улаштований так, щоб щойно людина робить заявку якусь, нехай навіть внутрішню, одразу прибігає 500 тисяч сутностей, які хочуть вам цю заявку задовольнити. Але зазвичай такою ціною, що потім ви не зрадієте. Тому не треба шукати справжнє кохання, ви собі живіть, а воно або буде, або не буде. Бажаю, щоб трапилася з вами, якщо ви так його хочете", — підсумував Олексій.

Нагадаємо, Арестович пояснив свої останні скандальні заяви та образи на адресу Зеленського.

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