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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
379
Час на прочитання
1 хв

Олена і Володимир Зеленські з’явилися на державній вечері в Парижі у стриманих образах

Президент Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська відвідали разом державну вечерю під час зустрічі «коаліції охочих», що відбулася у Єлисейському палаці в Парижі.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
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Олена і Володимир Зеленські

Олена і Володимир Зеленські / © Getty Images

Захід був організований президентом Франції Емманюелем Макроном, а серед запрошених були також очільники інших держав. Вечеря мала урочистий характер, тому гості одяглися відповідно і обрали вечірні образи, хоча й стриманого дизайну.

Перша леді та президент України залишилися вірними скромному стилю і одягли чорно-білі образи без виразних акцентів. Президент був в костюмі в мілітарі-стилі, який став його незмінним одягом на подібних подіях, а перша леді поєднала білу блузку зі складками з подовженим жакетом та прямою довгою спідницею. Також у образі пані Олени можна було помітити лице три аксесуари: чорні класичні туфлі, прямокутний клатч та прості сережки з камінням у вухах.

Олена і Володимир Зеленські / © Getty Images

Олена і Володимир Зеленські / © Getty Images

Часто свої образи Олена Зеленська доповнює символічними брошками, але цього разу вирішила відмовитися від такого акценту.

Одна з улюблених прикрас першої леді — золота брошка у вигляді тризуба, і саме її вона також демонструвала у Парижі, але вже під час іншого заходу — військового параду до Дня взяття Бастилії.

Олена і Володимир Зеленські / © Getty Images

Олена і Володимир Зеленські / © Getty Images

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
379
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