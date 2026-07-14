Олена і Володимир Зеленські з’явилися на державній вечері в Парижі у стриманих образах

Олена і Володимир Зеленські / © Getty Images

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Захід був організований президентом Франції Емманюелем Макроном, а серед запрошених були також очільники інших держав. Вечеря мала урочистий характер, тому гості одяглися відповідно і обрали вечірні образи, хоча й стриманого дизайну.

Перша леді та президент України залишилися вірними скромному стилю і одягли чорно-білі образи без виразних акцентів. Президент був в костюмі в мілітарі-стилі, який став його незмінним одягом на подібних подіях, а перша леді поєднала білу блузку зі складками з подовженим жакетом та прямою довгою спідницею. Також у образі пані Олени можна було помітити лице три аксесуари: чорні класичні туфлі, прямокутний клатч та прості сережки з камінням у вухах.

Олена і Володимир Зеленські / © Getty Images

Часто свої образи Олена Зеленська доповнює символічними брошками, але цього разу вирішила відмовитися від такого акценту.

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Одна з улюблених прикрас першої леді — золота брошка у вигляді тризуба, і саме її вона також демонструвала у Парижі, але вже під час іншого заходу — військового параду до Дня взяття Бастилії.

Олена і Володимир Зеленські / © Getty Images

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