Олена Зеленська емоційно звернулася до медпрацівників: "Кожне врятоване вами життя – це перемога України!"

Олена Зеленська емоційно звернулася до медпрацівників: "Кожне врятоване вами життя – це перемога України!"

Лікарі України – справжні герої, щодня вони рятують життя, іноді ризикуючи своїми.

Останій пост першої леді був присвячений лікарям, які, рятують життя і наближають мир у нашій країні. У своєму емоційному зверненні Олена Зеленська повідомила, що:

"З початку війни в Україні вбито вже 6 медиків, зруйновано понад 13 лікарень. Російські нападники чинять це свідомо, як і вбивства мирних людей."

Також вона розповіла кілька історій лікарів:

"Андрій Свист і його дружина Ольга, лікарі з Інституту нейрохірургії ім. Ромоданова, два тижні надавали допомогу жителям окупованої Бучі. Це саме Андрій урятував дівчинку Сашу, якій окупанти прострелили руку. Я розповідала про неї в попередніх дописах.



А в Харкові під вогнем трудиться Ірина Кондратова – керівник регіонального перинатального центру. Саме їй днями передав свій інстаграм-акаунт футболіст Девід Бекхем, щоб якомога більше людей побачили подвиг українських лікарів і страждання наших людей. А скільки ще таких самовідданих лікарів, про яких ми просто (поки що) не знаємо!!"

Також перша леді подякувала всім лікарям України за їхню самовіддану працю:

"Низький уклін вам, шановні медпрацівники! Кожне спасене вами життя – це перемога України! Бо країна – це передусім люди. Ми сильні саме тим, що рятуємо одне одного.

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